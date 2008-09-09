Можливість позачергових виборів до ВР вже врахована в кредитному рейтингу

Можливість позачергових виборів до Верховної Ради України вже врахована в поточному кредитному рейтингу України «B+». Про це агентству УНІАН повідомив директор напрямку «Суверенні рейтинги» міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor`s Френк ГІЛЛ.

«Можливість позачергових виборів до Верховної Ради вже врахована в поточному кредитному рейтингу України (B+)», - сказав Ф.ГІЛЛ.

Експерт зазначив, що рейтинг України перебуває на дуже низькому рівні порівняно з економічним потенціалом країни, що обумовлене політичною ситуацією, що «ускладнює проведення критично важливих структурних реформ і сприяє проведенню інфляційної бюджетної політики».

Як повідомляв УНІАН, БЮТ і Партія регіонів у вівторок, 2 вересня, ухвалили низку законів про перерозподіл влади на користь Кабінету Міністрів і ВР.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК залишив пленарне засідання, мотивувавши це небажанням «розвалювати коаліцію».

У блоці “Наша Україна – Народна Самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою і скликали екстрене засідання фракції, на якому було ухвалено рішення про вихід з коаліції.

3 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО пообіцяв розпустити Верховну Раду і оголосити дострокові парламентські вибори, якщо протягом конституційного терміну – 30 днів - не буде створено нову коаліцію.

Довідка УНІАН. Відповідно до Конституції України, коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується впродовж одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, яке проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або впродовж місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо впродовж одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції.

Рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України ухвалюється Президентом України після консультацій з головою Верховної Ради України, його заступниками і головами депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Повноваження Верховної Ради України, обраної на позачергових виборах, проведених після дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припинені впродовж одного року з дня її обрання.

На сьогодні Україна має наступні рейтинги: Standard & Poor`s – «В+» (Стабільний); Fitch Ratings – «ВВ» (Стабільний); Moody’s – «В1» (Стабільний).