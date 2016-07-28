Європейський суд відхилив позови трьох жителів зони АТО до України і РФ щодо зруйнованого житла

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оприлюднено ЄСПЛ. «Суд дійшов висновку, зокрема, що заявники, по суті, представили паспорти як докази, і це є недостатнім обгрунтуванням їх скарги», - йдеться в рішенні.

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Суд підтвердив, що, як правило, якщо заявник не надає будь-яких доказів на підтримку справи, такі скарги приречені на невдачу.

Як повідомляв УНІАН, до України та Росії позивалися Антон Лісний, Світлана Півень та Володимир Анохін.

Справа стосувалася їх скарг на обстріли будинків в ході військових дій на сході України з початку квітня 2014 року. Зокрема, Лісний мав будинок у Донецькій області, який був зруйнований під час обстрілу в серпні 2014 року, Півень також мала будинок у Донецькій області, який був пошкоджений внаслідок обстрілів з квітня 2014 року, Анохін володів будинком у Луганській області, який, знаходячись під постійними обстрілами з літа 2014 року, також був пошкоджений. Як докази всі три заявники надали копії технічних паспортів на будинки, фотографії зруйнованого будинку (Лісний) та копії звітів про ситуацію на сході України (Півень).

Заявники скаржилися, що їхні життя були під загрозою внаслідок обстрілів, і що їх власність була або знищена, або пошкоджена. Заявники також скаржаться загалом на всі державні установи на сході України, включаючи суди, які припинили працювати і були передислоковані в райони, контрольовані урядом України. При цьому вони посилаються на ст. 1 Протоколу №1 ("захист власності"), ст. 2 ("право на життя"), ст. 6 §1 ("право на справедливий судовий розгляд"), ст. 8 ("право на повагу до приватного і сімейного життя"), ст.10 ("свобода вираження поглядів") та ст. 13 ("право на ефективний юридичний захист") Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

На сьогодні у ЄСПЛ на розгляді перебуває приблизно 3 тис. індивідуальних справ, пов'язаних з подіями в Криму чи з бойовими діями на сході України.