Українець попросив ЄСПЛ не розглядати викрадення його родичів сепаратистами на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення ЄСПЛ оприлюднив сьогодні.

У рішенні, зокрема, зазначається, що скарга на дії Росії та України була направлена до суду Денисом Половинком та ще трьома заявниками, але потім була зупинена самим заявником.

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Скарга, зокрема, була пов’язана з викраденням у ході подій на сході України родичів заявників. «В ході подій на сході України родичі заявників були викрадені у різні дні. Пізніше заявники дізналися, що їхні родичі знаходилися у полоні сепаратистських сил і були потім звільнені в період з липня 2014 року по листопад 2015 року. Заявники скаржилися, відповідно до статей 3, 4, 5 і 13 Конвенції, що їхні родичі були викрадені і незаконно утримувалися в полоні сепаратистами, з ними жорстоко поводилися і їх змушували працювати. Вони також скаржилися на відсутність ефективних національних засобів правового захисту», - роз’яснив ЄСПЛ зміст скарги.

Суд також повідомив, що адвокат заявника 18 листопада 2015 року у листі повідомив, що заявники не мають наміру продовжувати розгляд заяви у ЄСПЛ.

«Перед тим, як припинити розгляд справи, Суд повинен також розглянути питання, чи є які-небудь обставини, які стосуються дотримання прав людини, як це визначено в Конвенції та протоколів до неї, що вимагають продовження розгляду справи. Це також включає в себе випадки, коли заявник бажає відкликати свою заяву. Існують такі обставини, коли подальший розгляд заяви буде сприяти з'ясуванню, збереженню і розвитку стандартів захисту прав людини відповідно до Конвенції», - роз’яснив Суд.

У випадку заяви Половинка Суд зазначив, що родичі були звільнені з полону. «Крім того, він відзначає, що заявники прямо заявили, що більше не хочуть продовжувати розгляд цієї заяви. Суд також зазначає, що на даний час на розгляді Суду знаходиться ряд справ з аналогічними фактами. Таким чином, Суд матиме можливість визначити правові питання, пов'язані з цими випадками. Суд вважає, що подальший розгляд цієї заяви не є виправданим, і вирішив виключити заяву з реєстру справ», - констатував ЄСПЛ.