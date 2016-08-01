Наразі немає інформації, оприлюднення якої б не зашкодило розслідуванню вбивста Шеремета - поліція

Про це "Українській правді" заявив заступник директора департаменту комунікацій Нацполіції Микола Гулевич. "Поки інформації, яку можна було б оприлюднити, не нашкодивши інтересам слідства, немає", - сказав він.

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"Як тільки така інформація буде з'являтися, ми обов’язково будемо її оприлюднювати", - додав він.

За інформацією "Української правди", слідчі проводять опитування свідків у справі.

Водночас співрозмовники видання в поліції не надають жодної інформації про те, коли будуть оприлюднені фотороботи, про що раніше заявляв генпрокурор Юрій Луценко, співрозмовники зазначають, що "як тільки з'явиться така потреба".

У поліції також поки не відповіли, коли саме має повернутися з відпустки заступник керівника Нацполіції Вадим Троян, якого деякі ЗМІ пов'язали із організацією незаконного стеження за Шереметом і власником УП Оленою Притулою. Генпрокурор Луценко тоді повідомив, що за цими повідомленнями відкрито кримінальне провадження.

Востаннє стан розслідування коментував голова МВС Арсен Аваков 26 липня. Тоді він заявив, що поліція готова заплатити 200 тис. грн за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Як повідомляв УНІАН, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху автомобіля керівника видання Олени Притули, в якому він перебував. Вибуховий пристрій, який підірвав автомобіль з журналістом Павлом Шереметом, був закладений близько до місця водія.

Поліція кваліфікувала подію за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

22 липня справа була передана до Головного слідчого управління МВС, Генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво.