ФРС США оголосила про заходи з підтримки фінансового ринку

Федеральна резервна система (ФРС) США, яка виконує в країні функції центробанку, оголосила про додаткові заходи з підтримки фінансового ринку. ФРС розширить клас активів, під заставу яких банки, - первинні ділери можуть позичати у федерального резерву. ФРС також збільшить обсяг коштів, що розміщуються на щотижневих аукціонах в рамках програми термінового кредитування TSLF, коли ФРС надає брокерам в кредит казначейські облігації США. Про це йдеться в поширеному сьогодні повідомленні Федеральної резервної системи.

Дії ФРС стали відповіддю на нові виклики у фінансовій системі країни. Влада та банкіри Волл-стріту вже кілька днів ведуть екстрені переговори щодо порятунку банку Lehman Brothers. Банк опинився на межі банкрутства, після того, як зазнав багатомільярдних збитків по вкладеннях у ринок ризикової іпотеки subprime та її похідні.

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