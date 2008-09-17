Кримський УБОЗ викрив місцевий наркокартель

Кримським УБОЗом викрито міжрегіональну організовану злочинну групу, яка спеціалізувалася на виготовленні і розповсюдженні наркотичних і психотропних речовин.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в АР Крим, підготовка доказової бази злочинної діяльності даної ОЗГ здійснювалася співробітниками міліції протягом півроку.

Вдалося встановити, що угруповання мало чіткий розподіл ролей, налагоджені канали придбання прекурсорів, діючі лабораторії. Також з’ясувалося, що діяльність злочинної групи прикривали корумповані співробітники правоохоронних органів.

15 вересня в Сімферополі, біля супермаркету «Фуршет», оперативними співробітниками УБОЗ і бійцями спецпідрозділу «Сокіл» були затримані учасники ОПГ. В ході огляду було вилучено понад 1 кг психотропної речовини амфетамін, а також 200 г марихуани. Приблизна вартість загальної кількості вилучених в ході документування діяльності ОЗГ наркотичних речовин на «чорному ринку» півострова становить близько на півмільйона гривень.

На даний час сімох учасників ОПГ затримано, проводяться оперативно-слідчі заходи, спрямовані на затримання інших співучасників злочинної групи.

Як зауважив начальник Головного управління кримської міліції генерал-майор міліції Микола ІЛЛІЧОВ, це одна з найбільших партій наркотичних речовин, виявлена за останні роки в автономії.