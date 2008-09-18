У сучасному місті - чим менше центральної влади, тим краще

Централізація влади у Києві не відповідає сучасним європейським тенденціям місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив політолог Кость БОНДАРЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: “Управління Києвом: влада для киян чи кияни для влади”.

Коментуючи позицію київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо необхідності зменшення кількості районів у столиці в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи, експерт зауважив, що це не відповідає сучасним демократичним європейським тенденціям місцевого самоврядування, а також призведе до значних незручностей для жителів та збільшення апарату чиновників.

“Сучасні європейські тенденції місцевого самоврядування пов’язані саме із децентралізацією влади на місцях. Це дає можливість людям самим максимально ефективно вирішувати свої нагальні проблеми у важливих сферах, таких як медичне забезпечення, освіта, житлово-комунальне господарство тощо”, - сказав К.БОНДАРЕНКО.

Він навів приклад, що у більшості європейських міст, які за кількістю жителів можна порівняти з Києвом, кількість територіальних громад є значно більшою, ніж в українській столиці.

При цьому К.БОНДОРЕНКО повідомив, що, за оцінками експертів, переважна більшість киян не підтримує ідею механічного скорочення районів міста.

Як повідомляв УНІАН, у липні ц.р. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що ініціюватиме скорочення кількості районів столиці з 10 до 5. На думку мера, у місті дуже багато районів і багато начальників, при цьому не всі з цих начальників є людьми компетентними.

29 серпня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що має намір провести громадські слухання з питання зменшення кількості районів Києва.