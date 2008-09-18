Золото подорожчало з рекордною швидкістю

Тройська унція золота за підсумками торгів на біржі NYMEX подорожчала з рекордною швидкістю, підвищившись в ціні на 70 доларів (близько 9%). Кінцева ціна склала 850 доларів за унцію, передає «Lenta.ru».

Зростання, яке продемонструвало золото, стало рекордним у доларовому еквіваленті і максимальним за дев`ять років у процентному еквіваленті. Стрімкий підйом ціни на дорогоцінний метал став можливим через занепокоєння інвесторів щодо долі фінансових ринків, що змусило їх шукати альтернативу цінним паперам.