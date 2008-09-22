Тепер жителів Лозової навчають правильно поводитися з боєприпасами

Населення Лозівського району Харківщини, яке було евакуйоване у зв’язку з вибухами боєприпасів на складах 61-го арсеналу Міністерства оборони України, повністю повернулося до своїх будинків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської ОДА з посиланням на начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Володимира РОСОХУ.

За його інформацією, станом на 22 вересня вибухи на 61-му арсеналі МОУ в Лозовій відсутні. Піротехнічні підрозділи здійснюють повторне обстеження території в зонах відповідальності й виконують заявки місцевих мешканців. Також постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення щодо правил поведінки при виявленні боєприпасів.

В.РОСОХА також повідомив, що зона очищення від вибухонебезпечних предметів навколо арсеналу скорочена й обмежена радіусом 500 м.

На сьогодні всі споживачі підключені до газопостачання, за винятком військового містечка.

Ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах соціальної та комунальної інфраструктури ТОВ «Сталь конструкція» і ТОВ «БК Укрпромбуд» ведуться згідно з затвердженими графіками.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних сил України у Харківській області виникла 27 серпня 2008 р. Вогонь спричинив вибухи боєприпасів. За оперативною інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав. Значна частина жителів 5-кілометрової зони була евакуйована.