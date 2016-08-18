Міністр спорту Жданов не декларуватиме доходи до сертифікації системи е-декларування

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Оскільки система е-декларування досі не отримала необхідний сертифікат – поки не подаватиму свою декларацію. Мені приховувати нічого. Більше того, я вже заповнив її у тестовому електронному режимі. Маємо встановлений законом термін у 60 днів для подачі такої декларації", - написав міністр.

Жданов висловив сподівання, що до цього часу система повноцінно запрацює та отримає усі необхідні атестати.

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"Повністю згоден з позицією представництва ЄС в Україні, що сертифікація – це найголовніша умова для роботи такої системи", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Однак ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.

Сертифікацію системі повинна була видати Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Однак у цьому відомстві заявляли про проблеми з програмним забезпеченням для системи е-декларування.

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Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.

16 серпня в Держспецзв’язку заявили про неможливість поновити державну експертизу комплексної системи захисту інформації Реєстру електронного декларування через неусунені недоліки.