Міністр спорту Жданов не декларуватиме доходи до сертифікації системи е-декларування
Міністр молоді та спорту Ігор Жданов зазначає, що не буде подавати свою декларацію про доходи, бо система електронного декларування досі не пройшла сертифікацію.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Оскільки система е-декларування досі не отримала необхідний сертифікат – поки не подаватиму свою декларацію. Мені приховувати нічого. Більше того, я вже заповнив її у тестовому електронному режимі. Маємо встановлений законом термін у 60 днів для подачі такої декларації", - написав міністр.
Жданов висловив сподівання, що до цього часу система повноцінно запрацює та отримає усі необхідні атестати.
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"Повністю згоден з позицією представництва ЄС в Україні, що сертифікація – це найголовніша умова для роботи такої системи", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 15 серпня голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що в Україні рівно о 00:00 офіційно запрацювала система електронного декларування. Однак ця система запрацювала без передбаченої законом сертифікації.
Сертифікацію системі повинна була видати Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Однак у цьому відомстві заявляли про проблеми з програмним забезпеченням для системи е-декларування.
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Своєю чергою правозахисники наголошують, що запуск системи електронного декларування без сертифікації може дозволити чиновникам уникнути кримінальної відповідальності за декларування неправдивої інформації.
16 серпня в Держспецзв’язку заявили про неможливість поновити державну експертизу комплексної системи захисту інформації Реєстру електронного декларування через неусунені недоліки.