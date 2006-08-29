Міліція затримала в Києві ватажка шахраїв, які привласнили 29 млн. грн.

Міліція затримала в Києві мешканця Дніпропетровська - організатора злочинної групи, яка впродовж кількох років шахрайським чином заволоділа фінансовими ресурсами в розмірі 29 млн. грн.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області Андрій ЯКУНЕНКО.

За його словами, 37-річний директор одного з торгівельних домів Дніпропетровська вступив у змову з директором криворізької філії одного з українських банків та налагодив систему одержання кредитів через довірених осіб. Шахраї оформляли кредити під заставу майна, оцінку якого здійснювало підконтрольне їм же агентство нерухомості. В результаті загальна вартість заставного майна виявилася завищеною в порівнянні з його фактичною вартістю майже у 20 разів. Отримані злочинним шляхом кошти махінатори перераховували на рахунки фіктивних фірм.

У травні 2006 року у відношенні організатора злочинної групи було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство), але він від слідства втік. 26 серпня Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська обрав йому на час слідства запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Обвинувачуваного було затримано у київському аеропорту при спробі московським авіарейсом покинути територію України.

За інформацією податківців, вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом).