Сценарій відкриття «Донбас Арена» напишуть кращі режисери світу?

ФК «Шахтар» запропонував «кращим світовим режисерам» розробити сценарій відкриття нового клубного стадіону «Донбас Арена» влітку 2009 року.

Про це сьогодні в Донецьку на презентації бренду нового стадіону повідомив директор з експлуатації стадіону Олександр АТАМАНЕНКО.

«Зараз наша компанія проводить тендер, до участі в якому ми запросили кращих світових режисерів і продюсерів, які мають досвід великих арен, Олімпійських ігор, Євро», - сказав він.

Крім того, генеральний директор ФК «Шахтар» Сергій ПАЛКІН додав, що інформація про деталі презентації нового стадіону «є конфіденційною».

«Як мінімум, це буде матч», - зазначив С.ПАЛКІН.