Кравчуку дадуть медаль

Почесною відзнакою Чернівецької міської ради – медаллю «На славу Чернівців» - за заслуги перед територіальною громадою та містом, активну громадську позицію та з нагоди 600-річного ювілею обласного центру Буковини нагородять першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА, який починав трудову діяльність у Чернівцях.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-центрі Чернівецької міськради, крім Л.КРАВЧУКА, цією медаллю відзначено ще 33 відомих на Буковині та за її межами людей.

Зокрема, серед нагороджених - перший космонавт України, почесний громадянин міста Чернівці Леонід КАДЕНЮК, заступник голови Національного космічного агентства України Едуард КУЗНЄЦОВ, голова земляцтва «Буковина» Валерій ЦИБУХ, народний артист України, в.о. президента Національної телерадіокомпанії України Василь ІЛАЩУК, керівник консульського відділу ПОСОЛЬСТВА України в Москві Володимир САЄНКО, Заслужений діяч мистецтв України Леонід ЗАТУЛОВСЬКИЙ, керівник вокального ансамблю «Барви» Марія КОГОС, яка виховала професіоналів естрадно-вокального мистецтва Ані ЛОРАК та Катерину БУЖИНСЬКУ, керівники національно-культурних товариств та Народних домів Олег ПАНЧУК, Франциск КЕЛЛЕР, Аркадій ОПАІЦЬ, науковці Петро РИХЛО, Валерій ЄВДОКИМЕНКО, Сергій ОСАДЧУК, письменники Віталій КОЛОДІЙ та Мірча ЛЮТІК, учитель Тамара КОЧЕНЮК, яка вже понад 65 років виховує чернівчан та ветеран Іван СОСНА, який понад 20 років доглядає за головним годинником Чернівців.

Посмертно почесною відзнакою нагороджено журналіста Чернівецької ОДТРК Людмилу ЄГОРОВУ та Народного художника України, автора галереї бургомістрів та Почесних громадян міста Івана ХОЛОМЕНЮКА.

Загалом володарями нагороди «На славу Чернівців» є вже 150 нинішніх і колишніх чернівчан, які долучитися до розвитку міста та піднесення його іміджу.