СБУ відчула руку російських спецслужб у Тирасполі, Абхазії і Південній Осетії

Служба безпеки України запевняє, що не допустить в Україні такого розвитку подій, як під час конфлікту на території Грузії, і застерігає іноземні екстремістські організації від спроб втягнути українців у подібні конфлікти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні т. в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Служба безпеки офіційно застерігає іноземні екстремістські організації, які за характером своєї діяльності є засобами агресії проти територіальної цілісності Грузії, що ми не допустимо втягнення наших громадян та експансії на території України таких явищ», – сказав він.

У свою чергу, начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО зазначила, що «ми відчуваємо діяльність російських спецслужб у створенні і підтримці екстремістських угруповань, які діють в Тирасполі, Абхазії і Південній Осетії».

«На своїй території ми цього не допустимо», - запевнила вона від імені СБУ.