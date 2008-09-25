Українцям за участь у війні в Грузії пропонували $200-500 на добу

Протягом серпня-вересня Служба безпеки України виявила кілька спроб вербування українців для участі у грузинсько-осетинському конфлікті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, вербувальники обіцяли громадянам України за участь у конфлікті винагороду у розмірі 200-500 дол. США за добу.

При цьому, зазначила М.ОСТАПЕНКО, кандидати повинні були мати спеціальну військову підготовку, володіти навиками підривника.

Ще однією обов’язковою умовою була необхідність мати при собі військовий квиток із чітко вказаним номером частини, де служив кандидат, періодом проходження ним служби і військовою спеціальністю, щоб у випадку ідентифікації особи було легко знайти його товаришів по службі для підтвердження військового минулого завербованого.

За словами М.ОСТАПЕНКО, переважно спроби вербування осіб для виїзду в зону конфлікту мали місце у тих регіонах України, де колись були розташовані великі військові частини спеціального призначення.

Як приклад М.ОСТАПЕНКО навела факт затримання учора співробітниками СБУ особи, яка безпосередньо вербувала колишніх військовослужбовців.

Як зазначила начальник прес-служби, ця людина – громадянин України, 1970 р. н., колишній військовий, який проходив службу в Афганістані. Після затримання він пояснив, що на початку грузинсько-осетинського конфлікту до нього звернулася уродженка Сухумі, яка, як достовірно відомо, брала участь у першому збройному конфлікті в Абхазії на стороні сепаратистів як снайпер. Вона запропонувала затриманому організувати групу з 3-5 чоловік для виїзду в зону конфлікту. З метою конспірації від’їзд планувався потягом з Тирасполя до Сухумі, де членів групи мали зустріти, розмістити і озброїти.