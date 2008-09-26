Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює реставрацію Козацького прапора з колекції Національного музею історії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила вчора журналістам у Національному музеї історії України.

«Вся наша команда за допомогою фонду «Україна XXI століття», за допомогою наших польських колег, ми перейдемо до реставрації ще одного прапора – Козацького, який єдиний в Україні має козацький герб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, реставрація Козацького прапора також стане знаковою подією для України, як і реставрація Гетьманського прапора.