Вибух газу у Дніпродзержинську

У місті Дніпродзержинську Дніпропетровської області у приватному одноповерховому житловому будинку стався вибух газу без подальшого горіння, унаслідок якого загинула жінка.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, інцидент стався о 17:20 27 вересня на вулиці Крилова, 18. Тіло загиблої о 20:40 було вилучене з-під зруйнованих конструкцій будівлі працівниками МНС.

Попередня причина вибуху – порушення правил експлуатації газових побутових приладів. На місці події працювала опергрупа Головного облуправління МНС.