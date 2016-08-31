Порошенко призначив Куйбіду президентом Національної академії держуправління

Як повідомляє прес-служба президента, указом №375 «Про деякі питання Національної академії державного управління при президентові України» також затверджено новий персональний склад наглядової ради НАДУ, а президенту академії доручено у тримісячний строк внести пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку академії.

Представив Куйбіду колективу академії перший заступник глави Адміністрації президента, голова наглядової ради НАДУ Віталій Ковальчук.

Ковальчук окреслив першочергові завдання академії та її нового керівництва. За його словами, НАДУ має бути ефективно використаний науковий, матеріальний та кадровий потенціал, підвищено рівень підготовки слухачів, покращено якість наукової діяльності. Крім того, необхідно активніше використовувати міжнародні контакти та зв’язки.

Читайте такожНАДУ презентувала українську школу державного управління

«Національна академія державного управління при президентові України має стати аналітичним та експертним центром, платформою для підготовки управлінських команд органів державної влади усіх рівнів», - наголосив Ковальчук.

Куйбіда - доктор наук з державного управління, професор кафедри державного управління, місцевого самоврядування та управління містом. З червня 1994 року по квітень 2002 року був міським головою Львова. Обирався народним депутатом 5-го та 6-го скликань. З січня 2007 року по січень 2010 року працював міністром регіонального розвитку і будівництва України. Заслужений юрист України, нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого V ступеню, орденом «За заслуги» І – ІІІ ступенів, орденом Данила Галицького.