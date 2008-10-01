Ющенко: Україна переживає економічний ренесанс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає український ринок модерним і цікавим для Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на українсько-шведському бізнес-форумі.

«Україна переживає економічний ренесанс», - наголосив Президент.

Він висловив думку, що сьогодні український ринок «наповнюється новою фінансовою енергетикою і має блискучі показники розвитку».

Президент повідомив про темпи економічного розвитку нашої країни, зауваживши, що вони мають сталі тенденції до зростання. Говорячи про різні галузі економіки, В.ЮЩЕНКО, серед іншого, підкреслив, що на сьогодні сільське господарство України переживає свій ренесанс.

«Ми можемо аналізувати й інші сектори економіки, але можу сказати, що в Україні немає жодного сектору, де було б падіння», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави звернув увагу і на позитивну динаміку приросту інвестицій в українську економіку. За його словами, в першому півріччі поточного року вони становили 7 млрд. дол., а якщо рахувати за останні 12-14 місяців – 12 млрд. дол.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що не ідеалізує ситуацію, оскільки будь-який ринок має недоліки. «Це стосується і нашого ринку. По багатьох питаннях ми залишаємося закритими», - сказав він.

Серед проблем В.ЮЩЕНКО назвав і регуляторну політику держави.

Водночас він вважає, що чіткий курс України на євроінтеграцію сприятиме ще більшому розвитку вітчизняного ринку.

В.ЮЩЕНКО повідомив про переговори щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС, на яких значна частина, за його словами, присвячена економічній співпраці, в тому числі створенню зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Він висловив сподівання, що через 8-10 місяців ця угода буде підписана.

Багато уваги у своєму виступі В.ЮЩЕНКО присвятив україно-шведським економічним відносинам. Він запросив шведський бізнес до України, пообіцявши сприяти його входженню на наш ринок.

«Для нас Швеція є провідним північним партнером», - сказав глава Української держави, висловивши сподівання, що відносини двох країн у майбутньому лише покращуватимуться і поглиблюватимуться.

У свою чергу, Король Швеції КАРЛ XVI ГУСТАВ у своєму виступі відмітив позитивні тенденції у економічних відносинах між двома країнами. Він зазначив, що Швеція сьогодні знаходиться серед 10 провідних інвесторів України.