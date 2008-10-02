Азаров: у цілої низки серйозних банків є серйозні проблеми

«Вибухне чи не вибухне фінансова криза, залежатиме від того, наскільки злагоджено і енергійно діятимуть три інстанції: уряд, Верховна Рада і Нацбанк. Зараз я не конкретизуватиму, але у цілого ряду серйозних банків є серйозні проблеми, - сказав в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН голова парламентського комітету з питань фінансів і банківської Микола Азаров.

Микола Азаров також відзначив, що НБУ безумовно може не допустити кризових проявів у системних банках, для цього є і ресурси, і інструментарій: наприклад, рефінансувати банки, надати позикові кошти. «В уряду на рахунках у казначействі 18 мільярдів гривень залишків». На думку Миколи Азарова, якщо почати проводити фінансування держпрограм у повному обсязі, то це буде цілющим вливанням ресурсів для підприємств, на яких реалізовуватимуться ці програми і для банків, які їх обслуговуватимуть. «Уряд і НБУ мають потужний інструментарій. Але для цього треба працювати, а не розбазарювати державні гроші», - сказав Микола Азаров.

На думку народного депутата, «НБУ, починаючи з березня, намагався боротися з інфляцією жорсткими монетарними заходами. Він підсилив вимоги до якості резервів, якості активів і так далі. Він так закрутив гайки, що позбавив банки можливості маневру, а економіку залишив без кредитних ресурсів. Зараз Нацбанку треба вивчити стан проблемних банків і вжити негайних заходів, щоб у банків було достатнє поле для маневрування своїми ресурсами. Це не означає, що грошима потрібно розкидатися».

Микола Азаров також зазначив, що головним інструментом стабілізації послужить бюджет: тобто, коригування бюджету нинішнього року і бюджету наступного. Фінансовий сектор і економіка повинні одержати від парламенту точний сигнал, яку політику проводить уряд. Микола Азаров упевнений, що «якщо уряд проводитиме політику зовнішніх позик за ситуації, коли вони подорожчали удвічі, тоді очевидно, що треба гасити світло і ставити хрест на вітчизняному бізнесі».

Інтерв`ю з Миколою Азаровим читайте пізніше.