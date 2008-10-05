Український і російський "Тараси Бульби" знімаються наввипередки

Довгоочікувану прем`єру фільму "Тарас Бульба" режисера Володимира БОРТКА перенесли на 2009 рік, повідомляє газета "Сегодня".

"Прем`єру року" - а саме так називають кінокритики стрічку з бюджетом у понад 20 мільйонів доларів - вирішили перенести на 1 квітня 2009 року.

За словами В.БОРТКА, дата перенесення російського "Тараса Бульби" невипадкова: "Продюсери стрічки вирішили перенести прем`єру на 1 квітня - день народження Миколи Васильовича (Гоголя - УНІАН). Мабуть, вони дійшли висновку, що гоголівський ювілей — чудова додаткова реклама для фільму".

Тим часом, сам же режисер готовий "здати" картину за планом - тобто цієї осені.

Тепер схоже, що в української кінострічки "Пісні про Тараса Бульбу", яку знімає режисер Петро ПІНЧУК, з`явився реальний шанс з`явитися на екранах раніше російського побратима. Міністерство культури і туризму України, а також сам П.ПІНЧУК збиралися за будь-яку ціну випустити цієї осені у прокат вітчизняну версію фільму за мотивами гоголівського "Тараса Бульби". Українська стрічка знімається за "скажені" 400 тисяч доларів і "братиме" глядача "психологічними характерами героїв".

На запитання, що він думає з приводу українського «випередження», Бортко розсміявся: «Та хай знімає хто завгодно і що завгодно - хоч 15 шедеврів. Мене це абсолютно не хвилює».

Нагадаємо, що в фільмі В.БОРТКА грають Богдан СТУПКА (Тарас), Володимир ВДОВИЧЕНКО (Остап), Ігор ПЕТРЕНКО (Андрій), Михайло БОЯРСЬКИЙ (Шило), Володимир ІЛЬЇН (Курінь), Борис ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (Отаман).

Також В.БОРТКО розвіяв численні чутки про те, що після виходу "Тараса Бульби" у світ за його дітищем обов`язково зроблять розширену версію (міні-серіал) для телебачення, як це трапилося з "Вогнем і мечем" режисера Єжи ГОФМАНА. "Цього не буде. Я сам так вирішив. Навіщо робити гіршу стрічку? Є авторський фільм. Мій фільм. І, мені здається, це найзначніша для мене стрічка", - підкреслив режисер.

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