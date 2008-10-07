Вирішальний день для української гривні

Для української гривні сьогодні вирішальний день. Рада Нацбанку визначить подальшу долю нашої валюти. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив голова ради НБУ Петро Порошенко.

За його словами, Нацбанк не боротиметься зі спекулянтами і не збирається більше проводити валютних інтервенцій для підтримання курсу гривні. Минулого тижня НБУ витратив на це майже 300 мільйонів гривень із золотовалютних резервів.

Експерти прогнозують подальше падіння гривні і називають цифру 5,5 за долар до кінця року.

Петро Порошенко: "Буде прийнято відповідне звернення до правоохоронних органів, ми не збираємося мовчати. Я щойно отримав запрошення від пана Гриценка до участі в комітеті з питань національної безпеки, де ми надамо всю необхідну інформацію для того, щоби ця проблема не замовчувалася, і винні мають бути покарані".