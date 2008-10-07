Промінвестбанк розхитують рейдери - ГПУ

Генеральна прокуратура України перевірить «Промінвестбанк» з метою перешкодити спробі доведення його до банкрутства та заволодіння його активами.

Про це йдеться у заяві прес-служби Генеральної прокуратури України, текст якої переданий УНІАН.

Останніми часом певні рейдерські структури своїми діями намагаються порушити фінансову стабільність у діяльності ЗАТ «Промінвестбанк», що може негативно вплинути на стан фінансово-банківської системи всієї держави, зазначається у заяві.

У зв’язку з цим за вказівкою генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА буде організовано перевірку додержання закону України «Про банки і банківську діяльність» з метою перешкодити спробі доведення вказаного банку до банкрутства та заволодіння його активами.

Як повідомляв УНІАН, за даними начальника Головного управління «Промінвестбанку» в Донецькій області Ігоря АННЕНКОВА, внаслідок нездорового ажіотажу вкладників з приводу нібито банкрутства "Промінвестбанку" в Донецькій області відбувалося масове зняття готівки. Вкладниками «було знято близько 180-200 млн. грн. за декілька днів, основна маса знятих грошей була за 26 і 27 вересня. Це десь тритижневе зняття грошей», - уточнив він.

Керівник донецького управління банку вважає, що дезінформація про неплатоспроможність "Промінвестбанку", поширена серед населення, підштовхнула вкладників до дострокового закриття депозитів і зняття готівки із зарплатних карток, була спланованою акцією.

У зв’язку з цим Національний банк України відкрив кредитну лінію стабілізаційного кредиту у розмірі 5 млрд. грн. Донецькій філії "Промінвестбанку".