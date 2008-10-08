Конгрес США знайшов людину, винну у світовій фінансовій кризі

Фінансову кризу в США і, як наслідок, у всьому світі спровокував троюрідний брат нинішнього американського президента Джордж Уокер. З такими заявами на слуханнях в конгресі США виступив голова комітету палати представників конгресу з нагляду і реформ уряду демократ Генрі Ваксман, пише "Российская газета".

Згідно з висновками конгресмена, родич Джорджа Буша входив до числа вищих керівників інвестиційного банку Lehman Brothers. Він проігнорував попередження про ризики, що привело до найбільшого в історії Сполучених Штатів банкрутства і світової фінансової кризи.

Як випливає з внутрішнього листування збанкрутілого банку, співробітники фінансової компанії "Ньюбергер Берман" (один з підрозділів Lehman Brothers) ще на початку червня заявили керівництву про необхідність відмовитися від бонусів в поточному році. Це дозволило б урізувати витрати і показало б співробітникам, що керівництво не знімає з себе відповідальність за результати роботи.

"Це послання по електронній пошті було направлене у виконавчий комітет Lehman Brothers, одним з членів якого є троюрідний брат президента Буша, що відповідає за керівництво "Ньюбергер Берман", - заявив на слуханнях Г.Ваксман. Після цього він зачитав відповідь Дж.Уокера, який повідомив керівництву, що не розуміє ініціатив від підконтрольного йому підрозділу банку.

"Я відчуваю себе незручно, і я приношу вибачення", - мовиться в листі Дж.Уокера, датованому 3 червня 2008 року. У нім він повідомляє, що, на його думку, питання про премії для вищих керівників банку "навряд чи вартує зараз уваги виконавчого комітету".

Голова правління Lehman Brothers Річард Фалд також відкинув пропозицію про скорочення премій в банку. Більше того, відзначив конгресмен, за чотири дні до оголошення банкрутства було піднято питання про виплату вищим керівникам фінансової установи більше 20 мільйонів доларів як "спеціальні виплати".

"Виходить, що в той час, як пан Фалд благав міністра фінансів Полсона прийняти федеральний план порятунку його установи, банк "Леман Бразерс" тринькав мільйони доларів на компенсацію для вищих керівників", - цитує видання Г.Ваксмана. За його словами, з 2000 року Р.Фалдс заробив в банку 400-500 млн. доларів, що дозволило йому купити будинки у Флоріді і зібрати розкішну колекцію предметів мистецтва.

На закінчення конгресмен зробив невтішний висновок: поки пан Фалд і інші керівники "Леман Бразерс" багатішали, американська економіка рухалася до прірви.

Тим часом дії топ-менеджменту компанії вже викликали інтерес у правоохоронних органів США. Як відзначає "РГ", до розслідування цієї гучної справи залучено Федеральне бюро розслідувань (ФБР). Воно спробує з`ясувати, чи не вводило керівництво Lehman Brothers інвесторів в оману щодо фінансового стану організації.

РБК