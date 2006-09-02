Ющенко: конвертована гривня - стратегічне завдання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає запровадження повної конвертованості гривні одним із стратегічних напрямків політики держави та переконаний, що за сьогоднішньої економічної ситуації штучне зниження номінального курсу національної валюти є недоцільним і може призвести до ряду негативних наслідків.

Про це, як повідомляє Офіційне інтернет-представництво Президента України, глава держави сказав в інтерв`ю суспільно-політичному тижневику «Дзеркало тижня».

«Запровадження повної конвертації гривні — це стратегічний напрямок курсової політики нашої держави. Реалізація цього шляху потребує прискорення розвитку фінансової системи країни, державного пенсійного страхування, досягнення профіциту бюджету, незалежності внутрішніх цін від валютного курсу та ряду інших умов», – сказав глава держави, додавши, що терміни в даному випадку залежать від успішної роботи уряду та НБУ щодо вдосконалення ринкових механізмів.

Водночас Президент відзначив позитивні зрушення в економіці України – зокрема найнижчий з 2002 року рівень інфляції. Він також нагадав, що в червні 2006 р. вперше з початку року експорт товарів і послуг зростав швидше, ніж імпорт (16,4 проти 12,8%), а чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну за перше півріччя оцінювався в 2,3 млрд. доларів – і це в 3,7 разу більше, ніж за аналогічний періоді 2005 року.

Відтак, послаблювати курс гривні за такої ситуації недоцільно, переконаний В.ЮЩЕНКО.

«Більше того, проведення штучної девальвації гривні може призвести до серйозних негативних наслідків, зокрема, до значного прискорення інфляції, відпливу капіталу та зростання рівня доларизації, можливого відтоку депозитів із банків, підвищення процентних ставок, а також погіршення стану банківської системи внаслідок зростання валютних дисбалансів», – зазначив він.

На переконання Президента, оздоровленню фінансових потоків, а в підсумку – посиленню «тиску на гривню в бік ревальвації» сприятиме поява чіткої стратегії економічної політики уряду та здійснення заходів щодо покращення інвестиційного клімату.

Курсову динаміку України, вважає В.ЮЩЕНКО, мають визначати успіхи в сфері технічного переозброєння виробництва та підвищення його конкурентоспроможності на міжнародному та внутрішньому ринках, прискорення розвитку фондового ринку, ефективне енергозбереження.

Оцінюючи ситуацію на валютному ринку України як стабільну, Президент водночас назвав ряд ризиків, які сьогодні потребують посиленої уваги. «Економіка України досить відкрита — відношення експорту до ВВП перевищує 50 відсотків. Тому будь-які значні зовнішні шоки (істотне підвищення цін на енергоносії або зниження цін на метали) несуть відчутні загрози загальній макроекономічній стабільності», – сказав він.

Президент також підкреслив, що запорукою забезпечення сталого економічного зростання в Україні є забезпечення внутрішньої стабільності національної валюти. «Тому хотілося б, щоб у нас швидше здійснювалися економічні та соціальні реформи. Погодьтеся, що такі процеси, як прозора приватизація, організовані ринки землі, продукції промисловості, сільського господарства і послуг, детінізація економіки, приборкання корупції, наведення порядку в платіжній, розрахунковій, податковій сферах тощо лише сприяли б зміцненню гривні, її стабільності», – зазначив глава держави.

«Досягнення консенсусу серед основних політичних сил дає Україні історичний шанс успішно утверджувати атрибути її державності, серед яких одне з почесних місць посідає гривня», – переконаний Віктор Ющенко.

Як повідомляв УНІАН, 10 років тому, 2 вересня 1996 року, в Україні запроваджена грошова одиниця – гривня.