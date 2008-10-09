У листопаді НАТО обговорить готовність України до ПДЧ

У листопаді в Таллінні міністри оборони країн-членів НАТО обговорять готовність України отримати План дій щодо членства в Альянсі в грудні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ за результатами своєї участі у неформальному засіданні міністрів оборони країн-учасників операції НАТО в Афганістані. Засідання відбулося в Будапешті.

Говорячи про те, чи обговорювалося на зустрічі питання щодо євроатлантичних перспектив України, Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що торкався цієї теми під час двосторонніх зустрічей з міністрами оборони Грузії, Польщі та Угорщини.

“Звичайно, це важка ситуація. Є кілька країн, які займають позицію, що в грудні повинен відбутися лише перший етап підбиття підсумків щодо готовності України отримати ПДЧ”, - сказав міністр оборони України.

Разом з цим Ю.ЄХАНУРОВ висловив думку, що найголовніше обговорення цього питання відбудеться на зустрічі міністрів оборони країн НАТО та України, що проходитиме в середні листопада в Таллінні.