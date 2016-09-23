Більше половини читачів УНІАН задоволені реформою поліції – опитування

Такі результати опитування на сайті УНІАН на тему "Чи задоволені ви реформою поліції", що стартувало 22 вересня.

Так, 55% українців в цілому позитивно оцінюють реформу поліцію, роблячи знижку на те, що зміни на краще ніколи не відбуваються миттєво.

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При цьому 28% читачів залишилися незадоволені роботою нової поліції, відзначаючи, що незважаючи на гарну картинку, робота поліції стала тільки гірше.

14% респондентів не відчули жодних змін.

3% впевнені, що правоохоронні ресурси варто було б зосередити у зоні АТО, а з рештою України розбиратися потім.

Всього у опитуванні на сайті УНІАН взяла участь 1001 людина.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня на засіданні профільного парламентського комітету генеральний прокурор України Юрій Луценко констатував збільшення кількості практично усіх видів злочинів, висловив недовіру поліцейській статистиці щодо правопорушень і розкритикував патрульну поліцію за неефективну роботу.

У свою чергу голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе зазначила, що в Україні кількість злочинів зросла на 23%, більшість з них - через бідність. При цьому кожен десятий злочин в Україні скоюється людьми, які звільнилися з місць позбавлення волі.

Одночасно вона поскаржилася на кадровий голод у своєму відомстві та зазначила, що їх роботі часто заважають суди, відпускаючи затриманих за тяжкі злочини на свободу.