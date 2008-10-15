СБУ презентує книгу про грошові документи ОУН і УПА

16 жовтня о 12.00 Служба безпеки України презентує книгу-альбом «Бофони: грошові документи ОУН і УПА».

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, це перше видання, що містить повний каталог і опис грошей українського визвольного руху 40-50-х років ХХ століття.

Книга видана за ініціативи СБУ і за підтримки Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, в 1990-х роках у Галузевому державному архіві Служби безпеки України та архівах регіональних органів виявлено колекції облігацій бойового фонду (бофони) Української повстанської армії 1943-1950 років.

Автором ескізів низки грошових документів був відомий художник і графік Ніл Хасевич, член УПА, випускник Варшавської Академії мистецтв. У 1945-1946 роках він створив так звану „Волинську серію” бофонів номіналом 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500 і 1000 карбованців. Вони виявлені у 12 областях України. Не виключено, що у майбутньому з цих бофонів мала постати повноцінна національна валюта.

Загалом протягом 1939-1952 рр. ОУНівське підпілля випустило близько 500 одиниць найменувань бофонів. Нині вони становлять велику рідкість і є визначними пам’ятками історії України ХХ століття та творами українського підпільного мистецтва.