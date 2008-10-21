Збитки Київенерго за дев'ять місяців збільшилися в 11 разів

Збитки АЕК «Київенерго» (м. Київ) у січні-вересні збільшилися в 11,1 раза, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 278 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив фінансовий директор «Київенерго» Михайло УТКІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами М.УТКІНА, таке збільшення збитків компанії відбулося внаслідок недостатньої компенсації від надання послуг теплопостачання за тарифами, які є нижче від економічно обгрунтованих.

За його інформацією, в січні-вересні ц.р. компанія збільшила чистий дохід на 31,2%, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, - до 4,073 млрд. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 31,2% - до 4,868 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році «Київенерго» скоротило чистий прибуток на 67,2%, або на 12 млн. 592 тис. грн, - до 6 млн. 149 тис. грн.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (м. Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні, компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% - у тепловій енергії.

50%+1 акція «Київенерго» належать НАК «Енергетична компанія України». 12,73% що належать Київській міській громаді, передані до статутного фонду ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг». До кінця травня 2007 року номінальним держателем вказаного пакету був КБ "Хрещатик". З червня 2007 року як власник цього пакету виступала компанія Trelodia Investments Ltd. (Кіпр).

Крім того, станом на січень 2008 року, 24,97% акцій "Київенерго" сконцентрувала кіпрська Kapiton Trading Ltd. Ще 15,71% акцій контролює Fluminea Limited (Кіпр).