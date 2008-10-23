Різкий обвал на світових біржах

Сьогодні за першу годину торгів індекс Токійської біржі Ніккей упав на 6,8 відсотка. Зниження котирувань зафіксовано й на інших азійських ринках. Традиційно вони продовжують тенденцію американської біржі. Нью-йоркський індекс Доу-Джонс на момент закриття торгів напередодні опустився на 5,7 процента. Цьому передувало зниження основних європейських індексів.

Причина такої недовіри інвесторів – загроза рецесії глобальної економіки. Як не допустити її, наступного місяця обговорюватимуть лідери Великої двадцятки – 20-ти найрозвиненіших індустріальних держав.

А от лідери ОПЕК розпочнуть позачергову зустріч уже завтра. Причина – різке падіння цін на нафту. Напередодні на торгах Нью-йоркської сировинної біржі вони опустилися до 66 доларів 75 центів за барель.

ICTV