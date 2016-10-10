Українська медицина потребує негайних реформ: лікарі масово йдуть із державних лікарень /

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Найпатовіша ситуація – на першій невідкладній допомозі. Її через рік можемо не отримати зовсім. Поки чиновники ще думають, що робити. А тим часом старими та розбитими каретами швидкої допомоги, яких в Україні до 80%, продовжують возити пацієнтів розбитими дорогами.

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Ще одна проблема – низькі зарплати в галузі. Це стало однією з причин, що з Берегівської лікарні на Закарпатті масово звільняються лікарі. Лише за минулий місяць 68 із них виїхали за кордон, назавжди. І подібна ситуація в усій Україні.

ТСН три тижні намагається взяти інтерв'ю в нового міністра охорони здоров'я, американки українського походження Уляни Супрун. Наразі вдалося поспілкуватися у МОЗі з її заступником Олександром Лінчевським. Як урятувати швидку допомогу України, заступник Супрун поки що не знає. Однак визнає, що систему швидкої треба докорінно міняти, але почати у Міністерстві чомусь хочуть не з нагальних потреб, а з навчання кадрів. У МОЗі готують медичну реформу, про її деталі обіцяють розповісти за тиждень – коли майбутні новації погодить Кабмін.