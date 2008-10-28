Припинено нищення зелених насаджень на Жуковому острові

За протестом прокурора міста Києва припинено знищення зелених насаджень на Жуковому острові в Голосіївському районі столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури столиці.

У повідомленні зазначається, що Київська міська рада ще у 2006 році передала ТОВ “АВ-Медгруп” у довгострокову оренду на 10 років земельну ділянку загальною площею 6 га (у тому числі 3,29 га в межах прибережної захисної смуги) для облаштування реабілітаційно-оздоровчого центру і зони відпочинку на острові Жуків у Голосіївському районі столиці.

На виконання вказаного рішення Київради розпорядженням Київської міської державної адміністрації землекористувачу дозволено знести 2179 дерев та 3079 кущів.

Провівши перевірку законності рішення Київради про відведення вказаної земельної ділянки на Жуковому острові, прокуратура м. Києва прийшла до висновку, що таке рішення було прийнято незаконно. За таких обставин прокуратурою на вказане рішення принесено протест.

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про прокуратуру” протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта.

Оскільки дія рішення Київради про відведення вказаної земельної ділянки зупинена, з метою недопущення знесення значної кількості зелених насаджень прокуратура Києва опротестувала також і розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання дозволу на знесення цих насаджень.

За інформацією прокуратури, на даний час КМДА призупинила дію ордера на знесення зелених насаджень на Жуковому острові, про що поінформовано землекористувача – ТОВ “АВ-Медгруп”, Державну екологічну інспекцію в м. Києві та інші контрольні органи.