На ЧАЕС зручніше їздити через Білорусь

Міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА сподівається, що найближчим часом буде вирішена проблема проїзду співробітників Чорнобильської АЕС із міста Славутич до Чорнобиля через територію Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою у білоруському місті Гомелі.

«Думаю, у найближчий час буде досягнута відповідна згода (з білоруською стороною)… Зараз це питання виходить на фінішну пряму», – сказав В.ШАНДРА.