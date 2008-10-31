РНБО обговорить реформу Служби безпеки

До кінця поточного року штат Служби безпеки України скоротиться на 15%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в Донецьку, де провів виїзне засідання колегії СБУ.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, «до кінця цього року штат працівників СБУ буде скорочено на 15%».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО пояснив: «Скорочення – це люди не на вулицю повинні піти, а їм повинні надати робочі місця і відповідні соціальні пільги та виплати з держбюджету».

Він наголосив, що саме в рамках цих можливостей чисельність працівників СБУ скоротиться вже цього року на 15% порівняно початком 2008 року.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що завтра на засіданні РНБО одним з питань якраз і буде програма реформування Служби безпеки України.