Курс долара в обмінках знизиться до 5,9-6,1 грн. – експерт

Напередодні надходження траншу від Міжнародного валютного фонду і переходу комерційними банками з листопада на новий порядок купівлі валюти для клієнтів курс наявного долара в обмінних пунктах у найближчі два тижні знизиться до рівня 5,9-6,1 грн. за долар, можливо навіть - до рівня 5,5-5,6 грн.

Так спрогнозував агентству УНІАН ситуацію на валютному ринку начальник відділу з управління активами ТОВ КУА "Велес Менеджмент" Володимир СУХАНОВ.

На його думку, потім національна валюта здаватиме позиції, і її середній курс до Нового року складе 6,3 грн., як і було узгоджено на спільному засіданні НБУ провідних банкірів і Президента 30 жовтня. При цьому він зазначив, що в 2009 році девальвація гривні продовжиться. «Думаю, курс буде на рівні 7,5-8,0 грн. за долар», - сказав він.

Прогнозувати показник євро експерт не став, зазначивши, що макроекономічний прогноз щодо ситуації в Європі зараз на перегляді.

Зниження курсу долара в четвер, 30 жовтня, експерт пояснив виходом Національного банку на міжбанківський ринок з продажем валюти за курсом 6,05 і задоволенням усіх заявок без обмеження, чого не було з початку жовтня.

«Не всі обмінні пункти змогли швидко зреагувати на зміну ситуації. Коли до обіду стало остаточно ясно, що курс долара до кінця дня впевнено знижуватиметься, багато хто вирішив продати валюту. Але обмінники або були зачинені, або в них не було гривні. Сьогодні ця тенденція продовжиться», - зазначив В.СУХАНОВ.