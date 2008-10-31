У харківських регіоналів завтра буде «чорний день»?

Представники та прихильники Партії регіонів проводять у Харкові пікетування з приводу заборони ретрансляції у кабельних мережах неадаптованих до українського законодавства телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, акція, у якій беруть участь близько однієї тисячі осіб, проходить на майдані Свободи навпроти приміщення Харківської облдержадміністрації та обласної ради, неподалік яких розташоване представництво Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

Активісти тримають у руках транспаранти і плакати зі словами критики щодо «відключення російських каналів з кабельних мереж»: «Нет – уничтожению российских каналов на территории Украины!», «Первое ноября – очередной черный день для граждан Украины?», «Быть информированным – значит нарушать Конституцию Украины?».

Організаторами акції виступають харківські обласне та міське відділення Партії регіонів. В акції беруть участь керівники парторганізацій, депутати місцевих рад, прихильники Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з телебачення і радіомовлення зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. За інформацією газети «Экономические известия» (№ 177), з вітчизняного ефіру підуть телеканали ОРТ, РТР, Ren TV та ін. Газета зазначає, що це спричинить скорочення вибору програм і банкрутство кабельних компаній, а виграють ті, хто скуповує місцеві кабельні мережі. Як повідомив голова Нацради Віталій ШЕВЧЕНКО, 1 березня 2008 року минуло три роки відтоді, як Нацрада прийняла вимогу до провайдерів дотримуватися норми вітчизняного законодавства під час ретрансляції іноземних телеканалів. «Йдеться про багато законів, зокрема - про рекламу, авторські та суміжні права, мораль та ін. Річ не тільки в дотриманні чи недотриманні норми української мови в ефірі», - запевнив В.ШЕВЧЕНКО.

23 жовтня ц.р. депутати Харківської міськради ухвалили звернення до Нацради у зв’язку з забороною ретрансляції неадаптованих до українського законодавства телеканалів. Депутати міськради зажадали «негайно припинити практику керування у так званому «ручному режимі» та тиск на провайдерів програмної послуги».

З відповідними вимогами до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, генерального прокурора України, а також до Ради Європи, звернулися раніше і депутати Харківської обласної ради (більшість у Харківській міській та обласній радах становлять представники Партії регіонів - УНІАН).