Завтра подорожчає проїзд у київському метро (доповнена)

У Києві із завтрашнього дня, тобто з 1 листопада, вартість однієї поїздки в метро коштуватиме 2 грн., в наземному транспорті - 1,5 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС.

«Із завтрашнього дня ми піднімаємо ціни на проїзд, зокрема на метрополітен. Ми виконуємо рішення, яке прийняла Київрада місяць тому, але в другій частині, яка була для гостей міста. Що стосується жителів, то проїзд у 50 копійок збережеться в довгих проїзних, тобто доведеться купувати проїзні талони на рік», - сказав Д.БАСС.

Так, за його словами, один жетон у метрополітені коштуватиме 2 грн. Що стосується автобусів, тролейбусів, трамваїв, то талон обійдеться в 1,5 грн ( якщо талон купити в спеціальних пунктах продажу), - 2 грн (якщо купувати безпосередньо в транспортному засобі).

Вартість поїздки в 50 коп. збережеться, за його словами, в річних проїзних на наземний транспорт.

Як повідомлялося, Київрада доручила КМДА зберегти для киян у довгострокових проїзних квитках вартість проїзду 50 коп.

Згідно прийнятому 30 вересня Київрадою рішенню «Про ситуацію в транспортній галузі м. Києва», депутати рекомендують вартість місячного проїзного квитка на метро встановити в розмірі 80 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 60 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 130 грн.; на два наземні види транспорту – 110 грн.; на три наземні види транспорту – 140 грн.; на чотири види транспорту (зокрема й метро) – 199 грн.

Проїзні на квартал: на метро – 199 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 150 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 325 грн.; на два наземні види транспорту – 275 грн.; на три наземні види транспорту – 350 грн.; на чотири види транспорту (зокрема метро) – 499 грн.

Проїзні на рік: на метро – 365 грн.; на один вид наземного транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) – 275 грн.; на два види транспорту, один з яких метро – 575 грн.; на два наземні види транспорту – 495 грн.; на три наземні види транспорту – 660 грн.; на чотири види транспорту (зокрема метро) – 799 грн.

Депутати також передбачають, що до кінця 2009 року має бути завершений перехід на транспортну картку киянина, а з 2010 року – перехід на диференційовану систему оплати проїзду залежно від відстані і кількості станцій метрополітену.