Долар на міжбанку подешевшав до 5,96

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги з долару США відкрилися котируваннями 5,9250/6,1750, до 11:00 ціни знизилися до 5,9000/6,0000, а до 12:00 звузився спред до 5,9300/5,9600.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рубльовий ринок відкрився котируваннями 0,2165/0,2240, а до 11:00 ціни впали до 0,2135/0,2190, а до 12:00 піднялися до 0,2160/0,2195. У Росії курс долар-рубель зріс, і до 12:00 встановився на рівні 27,0231 (+0,4440).

“На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2698/1,2700, а до 12:00 зросли до 1,2759/1,2761. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями на рівні 7,5300/7,8575, до 11:00 ціни впали до 7,4770/7,6135, а до 12:00 – сконцентрувалися в діапазоні 7,5615/7,6100», - зазначається в повідомленні.