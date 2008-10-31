Нацбанк продає валюту на міжбанку без обмежень

Національний банк України продає сьогодні на міжбанку американську валюту по 5,95 грн./дол. без обмежень.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Національного банку України Сергій КРУГЛИК.

Як сказав представник одного з комерційних банків, «так, справді, Нацбанк продає долар по 5,95 грн./дол. як для задоволення заявок клієнтів банків, так і для власних потреб банків».

За його словами, сьогодні на ринку є і купівля, і продаж, а «курс звузився приблизно до того, до чого Нацбанк вів – 5,95-6,00 грн./дол.».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Нацбанк також продавав на міжбанку долари без обмежень за курсом 6,05 грн./дол. За оцінками банкірів, учорашній обсяг інтервенції НБУ склав 500 млн. дол.

На запитання, чи надовго вистачить у Нацбанка резервів для здійснення таких масштабних інтервенцій, співрозмовник агентства сказав: «Швидше, треба вести мову про те, наскільки в банків вистачить гривні, щоб купувати у Нацбанку валюту в таких обсягах. Учора за рахунок продажу валюти НБУ стерилізував понад 3 млрд. грн.».

За даними Нацбанку, сума коштів на коррахунках комбанків за вчорашній день скоротилася на 2,615 млрд. грн. і на сьогоднішній ранок склала 11,783 млрд. грн.

Офіційний курс гривні, встановлений НБУ на сьогодні, - 576,04 гривні за 100 доларів США.