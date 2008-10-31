Україна вибиратиметься з кризи значно довше, ніж Росія?

Вплив кризи на економіку Росії і України, її глибина і тривалість значно відрізнятимуться, вважає президент Центру ринкових реформ Володимир ЛАНОВИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві в ході круглого столу «Співпраця України з МВФ: пастка чи необхідність?».

В.ЛАНОВИЙ зазначив, що, на відміну від Росії, Україна має великий дефіцит торгового балансу. Крім того, останні декілька років Україна не мала можливості сформувати стабілізаційний фонд, що частково вдалося зробити Росії. Також, на відміну від Росії, Україна не має необхідної кількості внутрішніх ресурсів, щоб забезпечити підтримку ліквідності банківської системи і ряду вітчизняних підприємств. У Росії вже здійснюються заходи для стимулювання внутрішнього попиту, в Україні ж внутрішній попит падає стрімкими темпами, і багато в чому через обмеження кредитування, сказав експерт.

При цьому В.ЛАНОВИЙ вважає, що додатковим каталізатором поглиблення кризи в Україні виступають внутрішні суперечності і чинники.

“У нас останнім часом багато що робилося для того, щоб дестабілізувати банківський ринок внутрішніми причинами. Гривнева ліквідність сьогодні погана зовсім не у зв`язку з міжнародною кризою. Банки перекриті, паралізовані і втрачатимуть не тільки вартість, але і конкурентоспроможність» - сказав експерт.

На його думку, в Україні криза посилюється «внутрішніми суперечностями, розбалансуванням, які не дають розвиватися підприємствам, що працюють на внутрішніх ринках».

“Проблеми, глибина і можливості, і тривалість цієї кризи в Росії і Україні різко відрізнятимуться», - наголосив В.ЛАНОВИЙ.