Торги по долару США закрилися на рівні 5,93/5,95 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 5,9250/6,1750, до 11:00 ціни знизилися до 5,9000/6,0000, а до 12:00 звузився спред – 5,9300/5,9600. До закриття цінові рівні встановилися на позначках 5,9300/5,9500.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг”.

О 14:30 НБУ оголосив про покупку й продаж доларів за курсами 5,8900/5,9500.

Рубльовий ринок відкрився котируваннями 0,2165/0,2240, до 11:00 ціни впали до 0,2135/0,2190, а до 12:00 піднялися до 0,2160/0,2195. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2180/0,2205. У Росії курс долар-рубль зріс до 26,9760 (+0,3969).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2698/1,2700, а до 14:30 зросли до 1,2749/51. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 7,5300/7,8575, до 11:00 ціни пішли вниз –7,4770/7,6135, а до 12:00 сконцентрувалися в діапазоні 7,5615/7,6100. До закриття торгової сесії цінові показники по парі євро-гривня знизилися до 7,5555/7,5915.