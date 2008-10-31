Підрозділи СБУ і МВС, які «кришували» злочинців, будуть ліквідовані

Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення щодо необхідності ліквідації або реорганізації підрозділів з боротьби з корупцією, які не виконали поставлених перед ними завдань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу після закінчення засідання РНБО виконувач обов’язків глави Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував, що в ході засідання РНБО були заслухані доповіді Генеральної прокуратури, СБУ і Міністерства внутрішніх справ щодо реалізації антикорупційних ініціатив Президента, викладених ним на одній з колегій в Генпрокуратурі.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, по кожному питанню, яке було на контролі у Президента, сьогодні ухвалено рішення про притягнення до кримінальної відповідальності винних у невиконанні завдань посадовців, навіть якщо вони мали досить високі посади в правоохоронних органах.

Він підкреслив, що підрозділи СБУ, МВС, які відповідали за боротьбу з корупцією, будуть реорганізовані. «Ті підрозділи СБУ і МВС, які не тільки не сприяли (боротьбі), а й іноді потрапляли в поле зору, або брали участь у протиправних оборудках, повністю будуть ліквідовані», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Щодо посадовців цих структур, то вони будуть притягнуті або до кримінальної, або адміністративної відповідальності, та звільнені з посад.

Керівник СБУ додав, що рішення РНБО набуде чинності після введення його в дію указом Президента.