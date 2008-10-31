У м.Ромни демонтували останній з чотирьох пам’ятників Леніну

У місті Ромни Сумської області демонтовано останній з чотирьох пам’ятників Володимиру Леніну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, Роменська міська рада прийняла рішення про демонтаж чотирьох пам’ятників В.Леніну ще в травні цього року.

На виконання цього рішення три монументи було демонтовано, а оскільки четвертий вважався пам`ятником архітектури, на його демонтаж чекали необхідний дозвіл Міністерства культури і туризму України.

Останній монумент стояв у центрі міста. Дочекавшись підтвердження, що він не становить мистецької, культурної чи історичної цінності, пам’ятник було демонтовано та перенесено на подвір`я Роменського краєзнавчого музею.

Загалом в Сумській області планують демонтувати 140 пам`ятників діячам комуністичного режиму. Також у регіоні активно йде процес перейменування вулиць, назви яких асоціюються з комуністичним минулим. Всього на Сумщині вже перейменовано близько 155 вулиць і населених пунктів.