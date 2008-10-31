Американські фондові індекси відкрилися в мінусі

Американські фондові індекси знизилися на початку торгової сесії 31 жовтня. За першу годину Dow Jones впав на 0,38 відсотка до 9146 пунктів, "високотехнологічний" NASDAQ - на 1,3 відсотка до 1676 пунктів, а індекс широкого ринку S&P 500 - на 0,83 відсотка до 945 пунктів.

Найбільш значне зниження зазнали акції компаній енергетичної галузі. Зокрема, Exxon Mobil втратила 1,5 відсотка своєї вартості. Падають і показники фінансових компаній, зведений індекс цієї сфери знизився на 1,4 відсотка.

Рух біржових котирувань в США продовжує тенденцію, що намітилася 31 жовтня на фондових ринках Європи і Азії. Японський індекс Nikkei упав за підсумками торгів на 5 відсотків, а основні індекси Франції і Великобританії впали на 1-1,5 відсотка.

Лента.ру