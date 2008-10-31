Яценюк: сьогодншіній закон - лише перший крок

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що наступним кроком по врегулюванню ситуації в Україні має стати ухвалення економічного законодавства, яке б стимулював економічне зростання.

Про це він заявив сьогодні під час програми «Свобода на Інтері».

А.ЯЦЕНЮК зауважив, що ухвалення сьогодні закону про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи є лише першим кроком з врегулювання ситуації. За його словами, необхідно зробити все, щоб відновити довіру до банківського сектору, зокрема, гарантувати, що банківські депозити населення будуть збережені і повернуті.

Крім того, за словами голови ВР, має бути збережене кредитування та стабілізований валютно-обмінний курс.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що частково це вдасться досягти за рахунок ухваленого сьогодні антикризового закону та співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Крім того, зауважив А.ЯЦЕНЮК, необхідно вирішити питання щодо зайнятості населення та «підтримання економічного життя як такого». А.ЯЦЕНЮК зауважив, що Національний банк України сьогодні робить все можливе, аби банки, які потрапили в скрутне становище, «повністю не впали». «Ті заходи, які робляться, вони плідні. Але потрібно чітко розуміти, що кризу неможливо подолати ні за місяць, ні за два, ні за три», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що в Європі більш-менш стабілізація ситуації розпочнеться за півроку, а в Україні - трохи пізніше.