У Харкові встановили найвищу новорічну ялинку в Україні (фото)

У Харкові третій рік поспіль на площі Свободи на Новий рік встановлюють найвищу в Україні ялинку, висота якої - 36,7 м.

Читайте такожНа Софійській площі встановили головну ялинку України (фото)

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради з посиланням на головного художника міста, радника з питань іміджевих проектів КП «Міський інформаційний центр» Світлану Дуденко.

Дуденко зазначила, що ялинка не виглядає такою монументальною тому, що знаходиться на величезній площі. Насправді за висотою вона відповідає 12-поверхового будинку. «Харківська ялинка вважається найвищою в Україні, а минулого року вона була визнана найвищою в Європі», – зазначила головний художник Харкова.

За її словами, головна ялинка міста являє собою складне інженерне спорудження, вона зібрана з безлічі окремих деталей, підсвічується світодіодними лампами, як гігантський телеекран, з великою кількістю піксельних лампочок. Освітлення дає близько 100 світлових і колірних варіацій денного і нічного оформлення.

На ялинці кілька тисяч куль з глянсового пластику, світяться завитки, які передають морозні візерунки, 50 великих світяться куль – кожен сезон їх міняють, монтують, допрацьовують. Крім того, для ілюмінації ялинки підведено 500 км проводів.

Щоб забезпечити роботу і безпеку освітлення, на площі цілодобово чергують фахівці.