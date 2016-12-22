Опитування: 65% громадян України не хочуть відновлення СРСР

Про це свідчить дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 18 по 23 листопада 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

21,7% респондентів прагнуть відновлення СРСР, але погоджуються з тим, що за сучасних умов це нереально. Разом з тим 12,8% опитаних українців сказали, що прагнуть відновлення СРСР, а 0,1% - не відповіли на це питання.

Соціологи відзначили, що ті, хто не прагне відновлення Радянського Союзу, становлять більшість опитаних у всіх регіонах (від 51% у східному регіоні до 87% – у західному).

Якщо серед етнічних українців відповіли, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу, 69%, то серед етнічних росіян – лише 39%. Якщо серед респондентів віком до 29 років не прагнуть відновлення Радянського Союзу 83%, то серед тих, кому 60 років і більше – лише 44%.

Під час дослідження соціологи дізналися, що, чим вищим є освітній рівень респондентів, тим частіше вони відповідають, що не прагнуть відновлення Радянського Союзу – від 55% серед тих, хто має незакінчену середню освіту, до 71% серед тих, хто має вищу освіту.

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Також опитування продемонструвало, що ті громадяни, які прагнуть відновлення Радянського Союзу, найчастіше обґрунтовують своє прагнення тим, що за часів СРСР була впевненість у завтрашньому дні (70%), високий рівень соціальних гарантій (64%), можливість безоплатного отримання вищої освіти (58%), відсутність безробіття (55%), достатній матеріальний рівень життя (53%), відчували гордість за велику державу у планетарному масштабі (50%), стабільність і відсутність збройних конфліктів (46%).

Під час дослідження опитано 2015 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.