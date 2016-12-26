Прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо двох кримських дезертирів-зрадників

13:07, 26 грудня 2016
Суспільство
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Подальшу долю зрадників вирішуватиме суд.

Прокуратура завершила розслідування у справі кримських деверсантів-зрадників / ombudsman.gov.ua

Військова прокуратура завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти стосовно колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова та Максима Одинцова, які, зрадивши присязі, перейшли на бік країни-агресора.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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«Колишні молодший сержант та прапорщик, проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території Автономної республіки Крим, під час окупації півострова не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишились на окупованій території, тим самим вчинивши дезертирство, у зв’язку з чим були оголошені у розшук. У подальшому вони уклали контракти про проходження військової служби в ЗС РФ», - зазначили в прокуратурі.

У відомстві нагадали, що 20 листопада співробітники СБУ, виконуючи доручення військової прокуратури, у повній відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства затримали зрадників на території України.

Військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України затриманим вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408 (дезертирство) КК України, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Тепер їх подальшу долю вирішуватиме суд, підкреслили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, колишніх військовослужбовців Збройних сил України Олександра Баранова та Максима Одинцова, які перейшли служити в російську армію, було затримано в листопаді українськими правоохоронцями на адміністративному кордоні з окупованим Кримом.

За даними СБУ, колишні українські військовослужбовці приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

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Теги: #суд#Крим#прокуратура#дезертири