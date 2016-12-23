Військова прокуратура передала до суду справу кримських дезертирів-зрадників

Про це повідомили в прес-службі Військової прокуратури південного регіону.

Читайте такожПрикордонники затримали дезертирів з невизнаного Придністров’я, які рухалися до Одеси в пошуках роботи

Як зазначається, колишній молодший сержант Баранов А. В. і прапорщик Одинцов М. Е., проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території АР Крим, під час окупації півострова не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишилися на окупованій території, тим самим зробивши дезертирство, у зв'язку з чим були оголошені в розшук.

Зазначимо, в березні 2014 року на загальному шикуванні особового складу військової частини Баранов А. В. та Одинцов Н. Е. відмовилися виконувати обов'язки несення військової служби в Збройних силах України і заявили про намір проходити службу в Збройних силах Російської Федерації.

Надалі вони уклали контракти про проходження військової служби у ЗС РФ на посаді механіка літака військової частини і повітряного радиста змішаної авіаційної ланки авіаційної ескадрильї змішаного авіаційного полку військової частини ЗС РФ.

Раніше 20 листопада співробітники Служби безпеки України, виконуючи доручення військової прокуратури, у повній відповідності з вимогами кримінального процесуального законодавства затримали Баранова А. В. і Одинцова М. Е. на території України.

Затриманим особам військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України були вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408 (дезертирство) КК України, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Тепер подальшу долю дезертирів і зрадників буде вирішувати суд.

Як повідомляв УНІАН, колишні військовослужбовці Збройних сил України Олександр Баранов та Максим Одинцов були затримані 21 листопада українськими правоохоронцями на адмінкордоні з окупованим Кримом. Вони після анексії півострова перейшли служити в російську армію. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова заставу склав 350 тис. грн., Одинцова - 250 тис. грн. За даними СБУ, колишні українські військовослужбовці приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.