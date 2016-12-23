Військова прокуратура передала до суду справу кримських дезертирів-зрадників

19:02, 23 грудня 2016
Інциденти
652 0

Військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону України закінчила досудове розслідування і направила до суду обвинувальні акти у відношенні колишніх військовослужбовців ЗСУ, які зрадивши присязі, перейшли на бік країни-агресора.

ombudsman.gov.ua

Про це повідомили в прес-службі Військової прокуратури південного регіону.

Читайте такожПрикордонники затримали дезертирів з невизнаного Придністров’я, які рухалися до Одеси в пошуках роботи

Як зазначається, колишній молодший сержант Баранов А. В. і прапорщик Одинцов М. Е., проходячи службу в одній з військових частин, дислокованих на території АР Крим, під час окупації півострова не виконали наказу про прибуття до нового місця служби і залишилися на окупованій території, тим самим зробивши дезертирство, у зв'язку з чим були оголошені в розшук.

Зазначимо, в березні 2014 року на загальному шикуванні особового складу військової частини Баранов А. В. та Одинцов Н. Е. відмовилися виконувати обов'язки несення військової служби в Збройних силах України і заявили про намір проходити службу в Збройних силах Російської Федерації.

Надалі вони уклали контракти про проходження військової служби у ЗС РФ на посаді механіка літака військової частини і повітряного радиста змішаної авіаційної ланки авіаційної ескадрильї змішаного авіаційного полку військової частини ЗС РФ.

Раніше 20 листопада співробітники Служби безпеки України, виконуючи доручення військової прокуратури, у повній відповідності з вимогами кримінального процесуального законодавства затримали Баранова А. В. і Одинцова М. Е. на території України.

Затриманим особам військовою прокуратурою Миколаївського гарнізону Південного регіону України були вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 408 (дезертирство) КК України, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України.

Тепер подальшу долю дезертирів і зрадників буде вирішувати суд.

Як повідомляв УНІАН, колишні військовослужбовці Збройних сил України Олександр Баранов та Максим Одинцов були затримані 21 листопада українськими правоохоронцями на адмінкордоні з окупованим Кримом. Вони після анексії півострова перейшли служити в російську армію. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова заставу склав 350 тис. грн., Одинцова - 250 тис. грн. За даними СБУ, колишні українські військовослужбовці приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter