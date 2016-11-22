Генконсульство РФ просить про зустріч із затриманими на кордоні з Кримом дезертирами-зрадниками

"У зв'язку з поширеною в українських ЗМІ інформацією про затримання 20 листопада 2016 року органами СБУ громадян Російської Федерації М. Одинцова і О. Баранова генеральне консульство Росії в Одесі направило українській стороні ноту з проханням надати копії документів, що підтверджують їх особу та громадянство, а також організувати зустріч російського консульського співробітника із затриманими", – розповіли у посольстві РФ, повідомляє ТАСС.

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Як повідомляв УНІАН, колишніх військовослужбовців Збройних сил України Баранова і Одинцова затримали 21 листопада українські правоохоронці на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом.

За інформацією СБУ, Баранов і Одинцов до окупації Криму Росією служили у Військово-морських силах України, однак зрадили присягу і перейшли служити в російську армію.

Вони приїхали на КПВВ «Чонгар», щоб за гроші отримати дипломи про закінчення вищих навчальних закладів.

Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави. Для Баранова застава складає 350 тис. грн, для Одинцова – 250 тис. грн. Їм може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Подробиці читайте на УНІАН: http://www.unian.net/society/1638021-v-sbu-dopustili-vozmojnost-obmena-zaderjannyih-na-granitse-s-kryimom-dezertirov-predateley.html